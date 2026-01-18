Bimba di 13 mesi morta per meningite al Maggiore funerali rinviati | servono altri esami

I funerali di Jab Kaur, la bambina di 13 mesi deceduta il 1° gennaio all’Ospedale Maggiore di Parma, sono stati rinviati in attesa di esami più approfonditi sul suo corpo. La famiglia e le autorità attendono i risultati necessari per chiarire le cause della morte, legate a un sospetto caso di meningite. La situazione richiede ulteriori accertamenti prima di procedere con i funerali.

Servono esami più approfonditi sul corpicino. E così i funerali della piccola Jab Kaur, la bimba di 13 mesi morta all'Ospedale Maggiore di Parma il 1° gennaio, sono stati rinviati. La decisione è arrivata dall'autorità giudiziaria che ha appunto disposto nuovi approfondimenti. In un primo momento i funerali erano stati fissati per il 16 gennaio e si sarebbero dovuti tenere all'Ospedale Maggiore. Ma la decisione ha provocato il rinvio, in attesa dell'esito di nuovi esami. La piccola viveva con la famiglia a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni i genitori avrebbero portato la bambina, che aveva la febbre alta, dal pediatra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

