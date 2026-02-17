Morata si scusa per il rosso con la Fiorentina | Ho sbagliato di

Alvaro Morata ha chiesto scusa dopo essere stato espulso durante la partita tra Como e Fiorentina, a causa di un gesto impulsivo. L’attaccante spagnolo ha ammesso di aver sbagliato e ha spiegato di aver perso la calma dopo un contrasto con un avversario. La sua reazione ha suscitato polemiche e ha portato alla sua eliminazione dal campo, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori senza parole.

Nel post partita della gara tra Como e Fiorentina emerge una vicenda che ruota attorno a Alvaro Morata, protagonista di una espulsione per una reazione ritenuta eccessiva che ha acceso il dibattito sullo stato psicologico dell'attaccante e sulla gestione della pressione esterna. Le ore successive hanno visto Morata affidare ai social un messaggio che mescola rammarico e una critica al clima mediatico circostante, evidenziando una tensione emotiva non nuova nel contesto professionale. L'evento chiave è stato la decisione arbitrale che ha escluso Morata dal campo, attribuendo al suo gesto una risposta troppo accentuata.