Fabrizio Corona si scusa con Pretelli e Modugno | Ho sbagliato sbloccheremo le chat e dimostreremo…

Fabrizio Corona si scusa pubblicamente con Antonio Modugno e Pierpaolo Pretelli, riconoscendo un errore e annunciando il ritorno alla trasparenza attraverso lo sblocco delle chat. La vicenda, collegata al caso ‘Signorini’, ha suscitato attenzione e interrogativi sui contenuti condivisi. In questo contesto, Corona si impegna a dimostrare la sua posizione, offrendo chiarimenti e ripristinando un confronto più aperto e rispettoso.

A Falsissimo Fabrizio Corona chiede scusa ad Antonio Modugno e Pierpaolo Pretelli, cos’altro è emerso sul caso ‘Signorini’. Fabrizio Corona si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni a Falsissimo sulla vicenda di Alfonso Signorini e si è scusato con Pierpaolo Pretelli e Antonio Modugno. Il motivo? L’ex paparazzo aveva fatto sapere che entrambi avevano ceduto ai ‘ricatti sessuali’ del conduttore per approdare nella casa del Grande Fratello. Aveva parlato di un video del compagno di Giulia Salemi ma ha fatto sapere che si trattava di un vecchio filmato che non era collegato a Signorini. Nel nuovo appuntamento di Falsissimo Modugno ha svelato: “Come vuoi che stia? Mia sorella va a scuola e le chiedono se ho fatto quelle cose. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Fabrizio Corona si scusa con Pretelli e Modugno: “Ho sbagliato, sbloccheremo le chat e dimostreremo…” Leggi anche: Fabrizio Corona si scusa con Pretelli ma attacca: "Lui e la Salemi conniventi con chi li sta sfruttando" Leggi anche: “Ho sbagliato tutto, chiedo scusa”: Fabrizio Corona fa marcia indietro a Falsissimo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Caso Signorini, Pierpaolo Pretelli in crisi con Giulia Salemi dopo la bufera mediatica? Il gesto di lei è inequivocabile; Caso Signorini, come sta Pierpaolo Pretelli dopo le dichiarazioni di Corona: Sotto shock, parla Selvaggia Lucarelli; Caso Signorini, interviene Luxuria: le parole (inaspettate) dopo lo scandalo; Caso Signorini, vie legali contro Fabrizio Corona, ma il futuro al GF VIP potrebbe essere a rischio. Fabrizio Corona si scusa con Pretelli ma attacca: "Lui e la Salemi conniventi con chi li sta sfruttando" - Nella seconda puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ammette l'errore sul presunto video di Pierpaolo Pretelli, parla della coppia con Giulia Salemi e chiama in causa Alfonso Signorini. movieplayer.it

“Sistema Signorini”, Corona chiede scusa a Pretelli: colpo di scena e motivi - Pierpaolo Pretelli, nella puntata di Falsissimo pubblicata il 22 dicembre 2025, ha chiesto scusa a Pierpaolo Pretelli ... msn.com

Corona chiede scusa a Pretelli e Medugno: «Abbiamo fatto del male. Il video è vecchio, devo controllare bene prima le fonti» - Fabrizio Corona ha pubblicato una seconda puntata di Falsissimo sul caso Alfonso Signorini. msn.com

#FabrizioCorona racconta che una volta che sono circolate le voci che stava preparando delle puntate di Falsissimo su #AlfonsoSignorini, un giornalista di #Chi lo avrebbe contattato per offrirgli un posato di Natale sulla rivista. Questo per Corona è stato un m - facebook.com facebook

Svolta drammatica nel ventesimo episodio di “Falsissimo", dove #FabrizioCorona porta avanti l’inchiesta sul mondo dello spettacolo italiano e in cui la narrazione del caso che coinvolge #AlfonsoSignorini si sposta dal piano del gossip a quello giudiziario. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.