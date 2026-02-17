Montignoso riprende il comando | 13-1 al Pontremoli Don Bosco e Serricciolo incalzano nel Juniores Provinciale

Il Montignoso ha conquistato di nuovo la vetta del campionato Juniores Provinciali di Massa-Carrara, battendo il Pontremoli per 13-1 nella 19ª giornata. La squadra di casa ha dominato fin dall'inizio, segnando sette gol nel primo tempo e mantenendo alta la pressione anche nella ripresa. La vittoria permette ai montignosini di riprendere il comando della classifica, mentre il Pontremoli cerca di reagire dopo questa pesante sconfitta. Nel frattempo, Don Bosco e Serricciolo continuano a rincorrere nella zona alta, con risultati che tengono aperto il discorso promozione.

Montignoso Riconquista la Vetetta: Battuta la Resistenza del Pontremoli nel Juniores Provinciali. Il Montignoso è tornato in testa al campionato Juniores Provinciali di Massa-Carrara dopo una vittoria convincente contro il Pontremoli, imponendosi per 13-1 nella 19ª giornata. Il Don Bosco Fossone, il Massarosa 1925 e il Serricciolo rimangono in scia, alimentando una competizione serrata per i piani alti della classifica. La partita, disputata lunedì sera, ha segnato una svolta nel campionato, ridisegnando parzialmente le ambizioni delle squadre in lizza.