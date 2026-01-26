Pontremoli ok il San Vitale ferma il Serricciolo
Nel match tra San Vitale Candia e Serricciolo, il risultato si è concluso con un pareggio 1-1. La partita ha visto la partecipazione di diversi giocatori di entrambe le squadre, con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo. Un risultato che permette a entrambe le formazioni di mantenere il proprio cammino in campionato senza ulteriori sconfitte.
San Vitale Candia 1 Serricciolo 1 SAN VITALE CANDIA: Lenzoni, Di Benedetti, Vanni, Del Freo, Della Tommasina, Fargnoli (73’ Rossi), Tornari, Dell’Amico, Braida (76’ Lopez), Kumanaku (66’ Galleni), Lampitelli (73’ Bello Cova). All. Guadagnucci. SERRICCIOLO: Magnani, Califfi (89’ Viaggi), Pangi, Gargiulo, Casciari, Vegnuti Marc., Giulianelli, Dell’Amico, Scarpa 885’ Bakoroba), Vatteroni, Barbasini (74’ Vegnuti Matt.) All. Bambini. Arbitro: Pennoni di Carrara. Marcatori: 9’ Barabsini (Se), 38’ Braida (Sv). MASSA – Non va oltre il pari il Serricciolo sul campo di un San Vitale Candia rigenerato dalla ’cura’ Guadagnucci, al termine di un match che nel primo tempo regala le emozioni maggiori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calcio In Seconda luci sul derby di costa tra San Vitale Candia e Ricortola. Pontremoli sfida il Valfreddana. Serricciolo, ostacolo Salavetitia
Leggi anche: Calcio In Seconda Categoria il San Vitale prova a fermare il Corsanico. La Gragnolese incrocia il San Macario. Pericolo Folgore per il Pontremoli
Pontremoli e i suoi falòTra i luoghi più suggestivi della Lunigiana, Pontremoli sembra sospeso nel tempo. Circondato da colline e da una natura rigogliosa, conserva scorci pittoreschi, ponti medievali e numerose ... lanazione.it
Cavalieri invadono Pontremoli, il viaggio culminerà dal PapaProssima tappa all’Ospitale San Lorenzo Martire, ex convento cappuccino. L’Equiraduno dell’Anno Santo si chiuderà con una speciale benedizione del Papa Pontremoli (Massa Carrara), 17 aprile 2025 – A ... lanazione.it
Il fuoco unisce, accende lo spirito di comunità e custodisce le tradizioni più belle: una fiamma che parla di storia, identità e appartenenza. E Pontremoli, città d’arte della Lunigiana, è pronta a risplendere ancora una volta. Grande Falò di San Nicolò – P - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.