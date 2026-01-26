Pontremoli ok il San Vitale ferma il Serricciolo

Nel match tra San Vitale Candia e Serricciolo, il risultato si è concluso con un pareggio 1-1. La partita ha visto la partecipazione di diversi giocatori di entrambe le squadre, con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo. Un risultato che permette a entrambe le formazioni di mantenere il proprio cammino in campionato senza ulteriori sconfitte.

