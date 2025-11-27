Calcio In Seconda il Pontremoli perde la leadership Serricciolo e Massarosa Una coppia a comando

Il campionato di Seconda Categoria non è morto annegato nelle piogge di questi giorni. La domenica, ancora una volta ha confermato partite, combattute, non alla maniera inglese, ma movimentate e appassionanti come quella mandata in onda dall’ex reginetta in solitaria Pontremoli, fermata sul campo del Valfreddana. Uno stop quello dei biancoblù di Guastini maturato nei minuti di recupero dopo che i lunigianesi erano passati a condurre con il solito Berti. Un rallentamento alla produzione di punti che ha finito per riportare sul tetto più alto il Massarosa e Serricciolo (20 punti), seguiti a una sola lunghezza dalla coppia Corsanico-Vorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

