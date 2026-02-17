Montespertoli spaccata contro il bar tabacchi | ladro in fuga con la cassa

Un ladro ha rotto la vetrina di un bar tabacchi in via Taddeini a Montespertoli, probabilmente per rubare la cassa, e si è allontanato a piedi con il denaro. La scena si è svolta nella notte, mentre i residenti hanno sentito il rumore forte dell’effrazione e hanno chiamato subito i carabinieri. Sul luogo sono arrivati i militari di Scandicci, che hanno avviato le indagini.

Spaccata contro un bar tabacchi di via Taddeini a Montespertoli. È successo la notte scorsa e sul posto sono intervenuti di carabinieri della compagnia di Scandicci. Le indagini per rintracciare il malvivente sono affidate ai militari intervenuti. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tutto pronto per Pitti Taste: chef stellati in Fortezza con i loro brand. I big premono per l’ingresso in fiera Sanremo 2026, Carlo Conti svela le novità del Festival. "Edizione dedicata a Pippo Baudo" .🔗 Leggi su Firenzetoday.it Furto con spaccata e fuga col fondo cassa: identificato il ladro La Polizia di Genova ha catturato un uomo di 45 anni accusato di aver messo a segno un furto con spaccata e fuga con il fondo cassa. La spaccata al bar-tabacchi con la Panda rubata contro la vetrina: l'assalto dei ladri nel Milanese Una Panda rubata è stata usata come ariete per sfondare la vetrina di un bar-tabacchi nel Milanese, causando danni e permettendo ai ladri di entrare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Furto con spaccata in un bar di Montespertoli, via fondo cassa. Furto con spaccata nella notte, in cassa ci sono circa 200 euro. La vetrata infranta con un tombinoColpo in un bar tabacchi di via Taddeini a Montespertoli, portati via circa 200 euro. Tentato furto anche a Empoli in un’azienda di spedizioni ... lanazione.it Furto con spaccata in un bar di Montespertoli, via fondo cassaFurto con spaccata in un bar a Montespertoli, nelle colline dell'Empolese Valdelsa in provincia di Firenze. È successo la notte scorsa, tra lunedì 16 e ... gonews.it