Montemesola Coro risponde | Dieci anni di lavoro e responsabilità non comparse politiche

Il Coro di Montemesola ha spiegato che i suoi dieci anni di impegno politico sono stati fatti di responsabilità e dedizione, non di semplici apparizioni pubbliche. La sua attività si concentra su progetti concreti, come la riqualificazione di aree pubbliche e il sostegno alle scuole locali. In un messaggio, ha ringraziato chi ha contribuito a trasformare la sua esperienza in una storia fatta di impegno reale, non di promesse vuote.

Ringrazio davvero chi ha dedicato tempo, energie e probabilmente anche un paio di caffè per trasformare la mia storia politica in una saga epica. Un lavoro certosino, quasi affettuoso. Peccato che, come in ogni fiction che si rispetti, la sceneggiatura abbia preso qualche libertà creativa. Partiamo dal grande classico: il 2009. Secondo la narrazione, sarei stato una sorta di Houdini del Consiglio Comunale, sparito nel nulla per sport. La realtà – molto meno romanzata – è che quando non condividi più una linea politica, puoi scegliere se fare tappezzeria o assumerti la responsabilità del dissenso.