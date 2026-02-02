Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha fatto il punto sul lavoro di un’azienda di Rovereto. In dieci anni, l’azienda ha sviluppato sette brevetti nel campo delle soluzioni per l’accumulo di energia. Pichetto Fratin sottolinea quanto sia importante questa ricerca per garantire la sicurezza energetica dell’Italia.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha commentato così il lavoro dell’azienda di Rovereto: "Lo sviluppo di soluzioni avanzate per l’accumulo di energia e?essenziale per la sicurezza energetica del Paese. Tecnologie come quella di Green Energy Storage rendono piu? forte l’Italia in Europa e valorizzano l’investimento pubblico in innovazione e ricerca industriale". Il percorso di sviluppo aziendale di Green Energy Storage (Ges) inizia dieci anni fa, nel biennio 2015-2016, tramite un license agreement con l’Università di Harvard per l’utilizzo di un brevetto basato sulla molecola Chinone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dieci anni di lavoro e sette brevetti

