Icardi si scalda per la Juve | tris col Galatasaray in campionato con due assist di Osimhen

Mauro Icardi ha segnato tre gol contro l’Eyupspor, portando la sua squadra alla vittoria in campionato. La partita si è svolta ieri e l’attaccante ha dimostrato di essere in forma, contribuendo con due assist di Osimhen. Icardi, che tra pochi giorni affronterà la Juventus, è stato al centro di voci di mercato a gennaio, quando la Juve ha mostrato interesse per lui.

Le tre reti di Icardi nell’ultimo turno di campionato contro l’Eyupspor sono un chiaro messaggio alla Juve e a Spalletti: il capitano del Galatasaray ha il piede caldo in vista del match di Champions League. E non solo lui: l’altra vecchia conoscenza della Serie A, Osimhen, non è andato a segno ma nella stessa gara ha siglato due assist. La scena della prossima sfida europea sarà di entrambi gli ex allievi dell’allenatore bianconero, che a Torino ha subito instaurato un gran rapporto con Vlahovic e Yildiz: il primo spera di recuperare prima possibile per dare il massimo nell’ultima fetta di stagione, il turco invece torna in patria dopo aver rinnovato il contratto che lo indica come l’uomo più importante della Juve di oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mauro Icardi ha segnato una tripletta durante la partita tra Galatasaray ed Eyupspor, dimostrando grande forma in vista dello scontro con la Juventus.

Mauro ‘hat-trick’ Icardi avvisa la Juventus. Come Con una tripletta in campionato con il suo Galatasaray contro l’Eyüspor L’argentino era stato uno dei nomi sondati dai bianconeri durante il mercato. Ora indossa la fascia da capitano del Gala e si scalda i facebook