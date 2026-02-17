Montella avverte | Guai a snobbare il Gala non è solo Osimhen e Icardi Yildiz? Sta dimostrando di meritare il 10 con Spalletti è migliorato in questo

Montella avverte che ignorare il Gala potrebbe essere un errore, poiché non si tratta solo di Osimhen e Icardi. Il tecnico segnala che anche Yildiz sta crescendo e merita attenzione, soprattutto dopo aver migliorato sotto la guida di Spalletti. Un esempio concreto è la sua recente prestazione nel match contro il Napoli, dove ha dimostrato di essere in forma.

Montella avverte: «Guai a snobbare il Gala, non è solo Osimhen e Icardi». Le dichiarazioni dell’attuale commissario tecnico della Turchia. Vincenzo Montella è intervenuto questa mattina alla Gazzetta dello Sport per parlare tra le altre cose di Galatasaray-Juventus. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’ALI SAMI YEN – « Con la nazionale ci abbiamo giocato una volta e ci ha spinto dall’inizio alla fine. È una bolgia, il Galatasaray si trasforma in casa. Mi aspetto una partita vivace, con diversi gol. È l’andata e si affrontano due squadre che giocano a viso aperto ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Montella avverte: «Guai a snobbare il Gala, non è solo Osimhen e Icardi. Yildiz? Sta dimostrando di meritare il 10, con Spalletti è migliorato in questo» Spalletti, serate di Gala con Icardi e Osimhen dopo liti e trionfi Dopo settimane di tensioni e polemiche, le serate di gala con Icardi e Osimhen segnano un nuovo capitolo. Spalletti su Osimhen e Icardi: «Hanno il numero 9 come gruppo sanguigno. Osimhen sfonda le porte, Icardi è uno dei migliori finalizzatori che ho avuto» Luciano Spalletti parla dei suoi attaccanti, Osimhen e Icardi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Montella avvisa la Juventus: «Spalletti ha dato identità, ma guai a snobbare il Galatasaray. Attenti al mio Yunus»Montella avvisa la Juventus a Gazzetta: «Spalletti ha dato identità, ma guai a snobbare il Galatasaray. Attenti al mio Yunus» Alla vigilia di Galatasaray-Juventus in ... tuttojuve.com