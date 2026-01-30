spalletti serate di gala con icardi e osimhen dopo liti e trionfi

Dopo settimane di tensioni e polemiche, le serate di gala con Icardi e Osimhen segnano un nuovo capitolo. Spalletti ha portato i suoi ex attaccanti a cena, lasciando alle spalle le liti e i momenti di crisi. Tra ricordi di battaglie passate, come il confronto con Wanda Nara e i trionfi sotto il Vesuvio, il tecnico ha mostrato un lato più tranquillo e orientato al presente. È stato un momento di ritrovo, tra nostalgia e soddisfazione per i successi conquistati.

Per la serie c'eravamo tanto amati (e forse anche un po' detestati) il diavolo, che fa le pentole e qualche volta persino i coperchi, s'è infilato nell'urna ed ha deciso: Juventus-Galatasaray, che è un po' come dire Spalletti con(tro) Icardi e Osimhen, in un revival a tinte fortissime, perché il passato è memoria. Ciak, si gira, e quando accadrà - il 17 febbraio e a seguire il 25 - tra il Bosforo e la Mole, in questa due giorni che sa di tutto, ci vorranno telecamere dedicate da lasciare ronzare incollate ai droni, affinché ci dicano quel che c'è da sapere di queste storie che s'intrecciano ancora.

La Juventus si prepara ad affrontare il Galatasaray negli ottavi di finale di Champions League.

Spalletti riabbraccia Osimhen in vista dei playoff di Champions League.

