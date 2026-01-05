Torneo di beneficienza | raccolti 500 euro per i piccoli pazienti della pediatria

CAROVIGNO - Il progetto "Goal di Natale", svoltosi il 4 gennaio presso la struttura tensostatica del palazzetto dello sport, a Carovigno, ha centrato perfettamente il suo obiettivo benefico, raccogliendo circa 500 euro da destinare all'acquisto di giochi per i reparti pediatrici degli ospedali di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

torneo di beneficienza raccolti 500 euro per i piccoli pazienti della pediatria

