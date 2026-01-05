CAROVIGNO - Il progetto "Goal di Natale", svoltosi il 4 gennaio presso la struttura tensostatica del palazzetto dello sport, a Carovigno, ha centrato perfettamente il suo obiettivo benefico, raccogliendo circa 500 euro da destinare all'acquisto di giochi per i reparti pediatrici degli ospedali di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Torneo di beneficienza: raccolti 500 euro per i piccoli pazienti della pediatria

Leggi anche: Via a "Goal di Natale": torneo di beneficienza per donare sorrisi in pediatria

Leggi anche: La solidarietà fa canestro alla cena degli auguri di Natale della Pieffe 2.015: quasi 6 mila euro raccolti per beneficienza

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Christian Vieri, a Cervia il torneo di beneficenza di padel con Ambrosini: raccolti 25mila euro per i bambini diabetici del San Raffaele di Milano - L’agonismo è sempre quello di chi ha passato una vita a sgomitare in campo; entusiasmo e sorrisi a fine partita quelli di chi ha slacciato gli scarpini per impugnare la racchetta di padel in riva al ... milano.corriere.it

Tennis, scatta il torneo dei Vip L'obiettivo resta la beneficienza - Una conferma: nel 18° anno del Trofeo Achille e Cesare Bortolotti il Vip rilancia nel segno della solidarietà. ecodibergamo.it

Ambasciata italiana a Vilnius partecipa a torneo beneficienza - L'ambasciata d'Italia a Vilnius ha è stata il partner principale dell'Ambassadors' Cup 2025, il torneo di calcio di beneficenza disputato presso il campo Progymnasium 13 Gennaio della capitale lituana ... ansa.it

Un po di foto del TORNEO DI BENEFICIENZA che abbiamo fatto ieri pomeriggio in favore di CUORE DI DONNA LEGNAGO : grazie a tutti per la grande partecipazione - facebook.com facebook