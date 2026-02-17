Montale lo Spazio Libra assegnato in concessione a CSI Modena APS

Il Comune di Castelnuovo Rangone ha concesso in uso lo Spazio Libra a CSI Modena APS, dopo aver confiscato l’edificio di via Campania alla criminalità organizzata. La decisione arriva in seguito a un intervento di riqualificazione che ha restituito l’immobile alla comunità. L’associazione potrà ora utilizzarlo per attività sociali e sportive, offrendo un punto di riferimento ai cittadini di Montale.

L'edificio di via Campania sarà sede di attività continuative ed eventi dedicati alla cultura della legalità e dell'inclusione "Con l'avvio della gestione da parte del CSI di Modena – è il commento del sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi – si apre una nuova fase nella vita dello Spazio Libra di Montale. Da domani questo luogo potrà ospitare ancora più attività, rafforzando la propria vocazione di spazio aperto, inclusivo e dinamico, con un'attenzione particolare al coinvolgimento delle giovani generazioni. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Centro Sportivo Italiano che, proprio nell'anno in cui celebra gli ottant'anni di attività, ha scelto di abbracciare con entusiasmo e passione il progetto dello Spazio Libra.