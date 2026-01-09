Chioschi del lungomare vicina la concessione dell' ultimo gazebo non assegnato

Sono aperti i bandi per il quarto e ultimo chiosco comunale lungo la via marina “bassa”. Dopo la seconda pubblicazione dello scorso dicembre, diversi operatori economici hanno manifestato interesse per la concessione del gazebo, recentemente reso disponibile. La procedura mira a individuare un affidatario che possa gestire l’attività nel rispetto delle normative e delle esigenze del territorio.

