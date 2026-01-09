Chioschi del lungomare vicina la concessione dell' ultimo gazebo non assegnato
Sono aperti i bandi per il quarto e ultimo chiosco comunale lungo la via marina “bassa”. Dopo la seconda pubblicazione dello scorso dicembre, diversi operatori economici hanno manifestato interesse per la concessione del gazebo, recentemente reso disponibile. La procedura mira a individuare un affidatario che possa gestire l’attività nel rispetto delle normative e delle esigenze del territorio.
Ci sarebbero diversi operatori economici interessati al quarto e ultimo chiosco comunale della via marina “bassa”, la cui concessione è stata messa a bando per la seconda volta dall'ente lo scorso dicembre.Martedì 20 gennaio, presso l'ufficio del settore sviluppo economico, cultura e turismo, si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
