L' aps ' Lavori in corso' premiata al Maggio dei Libri 2025 | riconoscimento per lo Spazio Giallo nel carcere di Foggia
È andata in scena nella giornata di ieri, 5 dicembre a Roma, nell’ambito della Fiera “Più Libri Più Liberi”, la cerimonia di premiazione della 14^ edizione del Premio “Il Maggio dei Libri 2025” che ha visto Lavori in Corso APS aggiudicarsi il riconoscimento nella categoria “Carceri, strutture. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
