L' aps ' Lavori in corso' premiata al Maggio dei Libri 2025 | riconoscimento per lo Spazio Giallo nel carcere di Foggia

Foggiatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È andata in scena nella giornata di ieri, 5 dicembre a Roma, nell’ambito della Fiera “Più Libri Più Liberi”, la cerimonia di premiazione della 14^ edizione del Premio “Il Maggio dei Libri 2025” che ha visto Lavori in Corso APS aggiudicarsi il riconoscimento nella categoria “Carceri, strutture. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Maggio dei Libri premia il progetto di Lavori in Corso APS nel carcere di Foggia - L’associazione Lavori in Corso APS ha ricevuto a Roma il Premio “Il Maggio dei Libri 2025” per il progetto “Maggio ... Da immediato.net

Cerca Video su questo argomento: Aps Lavori Corso Premiata