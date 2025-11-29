Prato maxi operazione di controlli sulle strade | fermati 800 veicoli raffica di multe anche a bici e monopattini

Prato, 29 novembre 2025 – Sono stati circa 800 i veicoli fermati e controllati giovedì sera a Prato dalla Polizia municipale durante i controlli straordinari. Controlli a tappeto che hanno interessato la zona della stazione centrale, piazza Ciardi, viale Vittorio Veneto e piazza Europa. Le centinaia di veicoli sono stati controllati anche grazie all'utilizzo dello strumento Targasystem, in grado di rilevare quelli che circolavano senza copertura assicurativa o con la revisione scaduta. E sono state elevate varie multe: ad alcuni conducenti la sanzione è scattata perché non avevano fatto la revisione all’auto, mentre un veicolo è stato sequestrato perché circolava senza assicurazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

