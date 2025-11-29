Prato maxi operazione di controlli sulle strade | fermati 800 veicoli raffica di multe anche a bici e monopattini
Prato, 29 novembre 2025 – Sono stati circa 800 i veicoli fermati e controllati giovedì sera a Prato dalla Polizia municipale durante i controlli straordinari. Controlli a tappeto che hanno interessato la zona della stazione centrale, piazza Ciardi, viale Vittorio Veneto e piazza Europa. Le centinaia di veicoli sono stati controllati anche grazie all'utilizzo dello strumento Targasystem, in grado di rilevare quelli che circolavano senza copertura assicurativa o con la revisione scaduta. E sono state elevate varie multe: ad alcuni conducenti la sanzione è scattata perché non avevano fatto la revisione all’auto, mentre un veicolo è stato sequestrato perché circolava senza assicurazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuovo scontro al carcere La Dogaia di Prato, scattano controlli straordinari - facebook.com Vai su Facebook
5 Controlli Fondamentali per Preparare il Prato all’Inverno - mailchi.mp/bestprato.com/… Vai su X
Droga, telefoni, droni e armi: maxi operazione nel carcere di Prato, oltre 500 detenuti perquisiti - L'intervento, definito da procuratore Tescaroli «straordinario per dimensioni e necessità», è parte di un'indagine che sta svelando un sistema criminale esteso e ramificato nonostante le precedenti az ... Secondo editorialedomani.it
Droga e violenza, maxi operazione nel carcere di Prato - Una nuova operazione scattata all’alba nel carcere di Prato ha rivelato un quadro che gli inquirenti definiscono di diffusa illegalità, un terreno fertile ... Riporta gonews.it
Perché a Prato c'è stato un maxi-blitz in carcere - Accuse di estorsione, traffico di droga, porto d'armi, accesso indebito a ... Si legge su avvenire.it