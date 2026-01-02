Befana e saldi al Centro Polifunzionale San Donato

Al Centro Polifunzionale San Donato si preparano i saldi, che inizieranno il 3 gennaio, offrendo opportunità di shopping per tutti. In attesa dell’Epifania, il Mercatino con quaranta casette di legno propone prodotti e dolciumi tipici delle festività. Un’occasione per concludere le celebrazioni natalizie e trovare ultimi regali o specialità da gustare.

Al Centro Polifunzionale San Donato tutto pronto per l'avvio dei saldi del 3 gennaio mentre si aspetta l'Epifania con il Mercatino, quaranta casette di legno per gli ultimi acquisti dedicati alle Festività e riempire la calza della Befana con dolciumi e specialità.Il Centro di via Enrico.

