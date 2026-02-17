meloni telefona alla madre del bimbo del monaldi

AGI - Giorgia Meloni ha telefonato questa mattina alla madre del bambino ricoverato in terapia intensiva al Monaldi, al centro del dramma per il danneggiamento del cuore da trapiantare. La presidente del Consiglio – a quanto apprende l'Agi dal legale della famiglia, Francesco Petruzzi, presente nel corso della conversazione telefonica – avrebbe anche assicurato l'impegno per fare giustizia, manifestando la propria solidarietà ai familiari del piccolo. Patrizia, la madre del bambino di due anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli, riceve la solidarietà delle istituzioni. 🔗 Leggi su Agi.it

La donna ha confermato di aver ricevuto una telefonata dalla premier facebook