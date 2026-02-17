Meloni telefona alla madre del bimbo del Monaldi

Giorgia Meloni ha chiamato questa mattina la madre di un bambino del Monaldi, ricoverato in terapia intensiva, per chiedere aggiornamenti sul suo stato di salute. La premier si è mostrata preoccupata per le complicazioni legate al danno al cuore che deve essere sottoposto a trapianto, e ha promesso di seguire da vicino la vicenda. La telefonata è avvenuta poco dopo che i medici hanno comunicato le ultime notizie sulle condizioni del piccolo.

AGI - Giorgia Meloni ha telefonato questa mattina alla madre del bambino ricoverato in  terapia intensiva  al  Monaldi, al centro del dramma per il  danneggiamento del cuore da trapiantare. La presidente del Consiglio – a quanto apprende l'Agi dal legale della famiglia, Francesco Petruzzi, presente nel corso della conversazione telefonica – avrebbe anche assicurato l'impegno per  fare giustizia, manifestando la propria  solidarietà  ai familiari del piccolo. Patrizia, la  madre del bambino di due anni  ricoverato in  gravi condizioni  all'ospedale Monaldi di Napoli, riceve la  solidarietà delle istituzioni. 🔗 Leggi su Agi.it

Bimbo di 2 anni dopo il trapianto fallito al Monaldi, Meloni chiama la madre: “Avrete giustizia”Giorgia Meloni ha chiamato la madre di un bambino di due anni, ricoverato in condizioni critiche dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli, per assicurare che avrà giustizia.

