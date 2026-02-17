Monaco-PSG streaming gratis | la Diretta live Champions

Il Monaco e il Paris Saint-Germain si affrontano questa sera alle 21:00, perché devono decidere chi accederà ai quarti di Champions League. La partita si gioca a Monaco e coinvolge due squadre che vengono da stagioni molto diverse, con il PSG che punta a confermare il suo ruolo di favorito. I tifosi cercano in streaming gratuito l’opportunità di seguire in tempo reale l’incontro, che promette emozioni e sorprese.

Il Monaco e il Paris Saint-Germain si sfidano stasera, martedì 17 febbraio 2026 alle ore 21.00, nell’andata dei playoff di Champions League in un derby transalpino dai risvolti inediti. Per la prima volta nella storia recente, le due potenze della Ligue 1 traslano la loro rivalità domestica sul palcoscenico continentale più prestigioso. Il club del Principato arriva all’appuntamento con il favore psicologico dei precedenti stagionali, avendo già battuto gli uomini di Luis Enrique tra le mura amiche, mentre il PSG è chiamato a una reazione d’orgoglio dopo aver perso il primato in campionato a favore del Lens. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Monaco-PSG streaming gratis: la Diretta live Champions Dortmund-Inter streaming gratis: la diretta live ChampionsL’Inter affronta questa sera il Borussia Dortmund in una partita decisiva per la Champions League. Napoli-chelsea streaming gratis: la Champions in diretta liveQuesta sera il Napoli affronta il Chelsea al Diego Armando Maradona, in una partita decisiva per la sua stagione in Champions League. Napoli-Sporting CP 2-1: gol e highlights | Champions League Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Champions League oggi in TV, dove vedere le partite d'andata degli ottavi di finale: orari e canali; Come guardare Monaco-PSG on-line gratuitamente; Dove vedere PSG-Marsiglia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Partite di Champions League: dove vedere i playoff del 17 e 18 febbraio. Diretta Monaco PSG/ Streaming video e tv: sfida in francese al Louis II! (Champions League, 17 febbraio 2026)Diretta Monaco PSG streaming video tv: quote e probabili formazioni dallo Stade Louis II per l'andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2025/2026. ilsussidiario.net Monaco-PSG, il derby francese di Champions League. Ecco dove vederloI monegaschi provano a fare lo sgambetto ai Campioni in carica, mentre i parigini devono salvare una stagione che sta davvero rischiando di diventare fallimentare ... msn.com Il punto di Maria Latella Monaco e Addis Abeba, due incontri fondamentali che raccontano la stessa storia: il mondo occidentale sta cambiando struttura. Europa più autonoma. Rivedi la puntata in streaming su @RaiPlay Non perderti l’appuntamento s x.com Dopo la vittoria in Serie A, la Juventus sfida il Monaco in Champions per cercare la qualificazione diretta agli ottavi. Diretta su Sky Sport. https://tech.everyeye.it/notizie/vedere-monaco-juventus-28-gennaio-2026-tv-streaming-855892.htmlutm_medium=Soci facebook