Dortmund-Inter streaming gratis | la diretta live Champions

L’Inter affronta questa sera il Borussia Dortmund in una partita decisiva per la Champions League. I nerazzurri sono a un passo dalla qualificazione agli ottavi e devono vincere o almeno pareggiare per mantenere vive le speranze. La partita si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund, e i tifosi sono in attesa di una gara intensa e senza mezze misure. La sfida si decide in questa ultima giornata della fase a gironi, e l’Inter punta tutto sulla forza del gruppo per portare a casa il risultato necessario.

L' Inter si gioca questa sera una fetta decisiva del proprio cammino europeo. Oggi, mercoledì 28 gennaio, al Signal Iduna Park di Dortmund, i nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund nell'ultima giornata della fase campionato di Champions League, con la qualificazione diretta agli ottavi di finale come obiettivo concreto. Una vittoria potrebbe proiettare la squadra di Cristian Chivu tra le prime otto della classifica generale, evitando i playoff e accedendo subito alla fase a eliminazione diretta. La situazione è chiara nei numeri e nelle prospettive. L'Inter arriva all'appuntamento a quota 12 punti, già certa almeno dei playoff.

