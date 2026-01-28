Napoli-chelsea streaming gratis | la Champions in diretta live

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea al Diego Armando Maradona, in una partita decisiva per la sua stagione in Champions League. La sfida, valida per l’ottava e ultima giornata della fase a gironi, inizia alle 21. I partenopei devono vincere per sperare ancora di passare il turno, mentre i londinesi vogliono chiudere in bellezza. La tifoseria napoletana si prepara a seguire la partita in piazza e online, con molti che cercano lo streaming gratis per non perdere neanche un minuto.

Napoli si gioca stasera, mercoledì 28 gennaio, una fetta decisiva della propria stagione europea: al Diego Armando Maradona, calcio d’inizio alle ore 21, arriva il Chelsea per l’ ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League. Gli azzurri, imbattuti in casa, devono vincere per alimentare le speranze di qualificazione ai playoff; gli inglesi, invece, cercano punti pesanti per consolidare un percorso europeo che li vede in fiducia anche in Premier. Il contesto è chiaro e la pressione pure: per il Napoli non esistono alternative al successo, pur sapendo che il risultato potrebbe non bastare senza incastri favorevoli dagli altri campi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il Napoli affronta oggi il Chelsea nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Il match Napoli-Chelsea, valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, si svolgerà mercoledì 28 gennaio alle ore 21 allo stadio "Diego Armando Maradona".

Napoli-Chelsea streaming gratis su Prime Video: come vederlaOggi va in scena l’ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025-26, e una delle partite di stasera più attese è sicuramente Napoli-Chelsea. Si tratta di un match a dir poco fondam ... calcionews24.com

Dove vedere Napoli-Chelsea del 28 Gennaio 2026 in TV e streaming gratis?Il Napoli cerca il riscatto in Champions contro un Chelsea in forma; gara in esclusiva su Prime Video il 28 gennaio alle 21. tech.everyeye.it

Antonio Conte a Prime Video:“Napoli-Chelsea come una finale Assolutamente, non è una finale ma è una gara cruciale per noi. Dobbiamo fare punti, con una vittoria saresti certo di andare a fare i playoff. Sappiamo che non affronteremo l’ultima della classe - facebook.com facebook

