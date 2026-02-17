Monaco 2026 la conferenza che ha certificato la minorità europea

La Conferenza di Monaco sul 2026 ha mostrato chiaramente che l’Europa si trova ancora in una fase di dipendenza, nonostante le sue parole piene di sicurezza. Durante l’evento, i leader europei hanno discusso di sicurezza e futuro, ma le decisioni importanti sono state prese da altri attori globali. Un esempio concreto è stata la mancanza di un’unità forte tra i paesi europei, che si sono presentati divisi su molte questioni.

La scena e il retroscena: quando le parole non comandano più. La Conferenza sulla sicurezza di Monaco si è chiusa con una fotografia impietosa: l'Europa continua a parlare come se fosse un soggetto strategico pienamente adulto, ma viene trattata come un soggetto dipendente. Lo si vede nel contrasto tra le frasi solenni e i fatti minuti, quelli che in diplomazia contano più dei comunicati. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz apre assicurando che gli europei sono "ben coordinati" con chi dialoga con Mosca. Emmanuel Macron rilancia: "Nessuna pace senza gli europei", e soprattutto "Non possiamo accettare negoziati senza di noi".