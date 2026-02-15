Monaco 2026 la Conferenza dell’insicurezza

La Conferenza di Monaco sulla sicurezza si svolge ogni febbraio dal 1963, e quest’anno ha attirato numerosi leader mondiali. La riunione, privata e riservata, vede la presenza di Presidenti, Ministri e figure di spicco nel settore militare ed economico. Nel 2025, il Vice presidente degli Stati Uniti, J., ha annunciato un pacchetto di investimenti per rafforzare la cooperazione internazionale. Durante l’evento, si sono discussi i piani per il Mondiale 2026 e le misure di sicurezza da adottare.

La Conferenza di Monaco sulla sicurezza si tiene ogni anno a Monaco dal 1963, sempre a Febbraio. Si tratta di una "Conferenza privata", alla quale partecipano Capi di Stato e di governo, Ministri degli Esteri e della Difesa generali, industriali e politologi. Nel 2025 il Vice presidente degli USA J. Vance sferrò un attacco all'Unione europea, accusandola di promuovere le illibertà. E per spiegarsi meglio, andò ad incontrare i dirigenti di AFD, Alternative für Deutschland, il partito in ascesa elettorale che coltiva nostalgie neo-naziste. La Conferenza del 2026, dal 13 al 15 febbraio, è stata aperta da un discorso del Cancelliere Friederich Merz, che ha preso atto ufficialmente della fine dell'ordine mondiale uscito dalla Conferenza di Yalta (4-11 Febbraio 1945), partecipanti Roosevelt, Stalin e Churchill.