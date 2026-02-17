Moltbot il creatore entra nel team OpenAI

Da Moltbot a OpenAI: Il Creatore di Agenti AI Peter Steinberger Cambia Team. Peter Steinberger, lo sviluppatore dietro il progetto di intelligenza artificiale OpenClaw, ha accettato un ruolo in OpenAI, segnando una svolta significativa nel mondo degli agenti AI personali. La transizione, avvenuta il 16 febbraio 2026, porta con sé una riorganizzazione di OpenClaw, che diventerà una fondazione indipendente sostenuta da OpenAI, in un momento di crescente attenzione alla sicurezza di sistemi dotati di accesso profondo ai sistemi operativi. Le Origini di OpenClaw: Un Percorso Tra Sfide Legali e Innovazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Peter Steinberger ha deciso di entrare in OpenAI dopo aver scoperto che Moltbot veniva utilizzato senza il suo consenso.

Peter Steinberg, inventore di OpenClaw, ha deciso di trasferirsi a OpenAI, la società di San Francisco guidata da Sam Altman, per contribuire allo sviluppo di agenti digitali sempre più autonomi.

