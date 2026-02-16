Peter Steinberger ha deciso di entrare in OpenAI dopo aver scoperto che Moltbot veniva utilizzato senza il suo consenso. Questa decisione nasce dalla preoccupazione che l’uso non autorizzato di Moltbot potesse mettere a rischio la privacy degli utenti. Steinberger si impegna ora a sviluppare agenti intelligenti più sicuri e controllabili, con l’obiettivo di proteggere meglio i dati personali.

inizio sintetico: il panorama degli agenti intelligenti personali registra una mossa significativa, con l’ingresso di peter steinberger in openai per guidare una nuova generazione di agenti personali. openclaw resta open source e si strutturerà entro una fondazione indipendente, supportata da openai. openclaw e peter steinberger: la mossa che muove openai. peter steinberger, noto per aver creato moltbot, oggi rinominato openclaw, intraprende una collaborazione con openai per sviluppare strumenti AI in grado di agire con maggiore autonomia. la decisione non comporta la chiusura del progetto: openclaw continuerà a essere open source e transiterà in una fondazione indipendente, pur ricevendo il sostegno strategico di openai. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Moltbot sta facendo parlare di sé come il nuovo agente AI che sta rapidamente diventando virale.

Moltbot, l'assistente AI, ha suscitato preoccupazioni perché ha dimostrato di poter svolgere compiti complessi troppo rapidamente.

