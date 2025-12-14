No-vax assolta dopo frasi su Bassetti su effetti avversi del vaccino Covid | Bisogna farli fuori tutti giudice | Nessuna istigazione

Un uomo accusato di aver diffuso frasi minacciose su Bassetti e gli effetti del vaccino Covid è stato assolto. La giustizia ha stabilito che i messaggi non costituivano un'istigazione specifica, definendoli un

Il gup Matteo Buffoni e, in secondo grado, la seconda sezione della Corte d'Appello di Genova, presieduta da Marco Panicucci, hanno ritenuto che il messaggio non fosse rivolto in modo specifico all'infettivologo del San Martino, configurandosi come un "delirio" dal tenore generico Una "no-vax. Ilgiornaleditalia.it No vax assolta per frasi contro Bassetti. Il giudice: “Delirio generico” - Una donna residente a Napoli è stata assolta dall'accusa di istigazione a delinquere per una frase, pubblicata nel 2021 sul canale Telegram 'Basta dittatura', in cui commentava le posizi ... msn.com

No vax assolta per la frase su Bassetti, il giudice: "Delirio generico, non istigazione" - La donna che nel 2021 scrisse “bisogna farli fuori tutti” sul canale Telegram “Basta dittatura” non aveva rivolto l’invito al medico in modo diretto: così la Corte d’Appello conferma l’assoluzione ... genovatoday.it

