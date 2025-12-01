Apple potrebbe affidare a Intel la produzione dei processori per Mac entry level

Dday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intel potrebbe aver convinto Apple ad utilizzare il suo processo produttivo 18AP per le versioni base dei suoi processori Apple Silicon destinate ai Mac e agli iPad.. 🔗 Leggi su Dday.it

apple potrebbe affidare a intel la produzione dei processori per mac entry level

© Dday.it - Apple potrebbe affidare a Intel la produzione dei processori per Mac entry level

Approfondisci con queste news

apple potrebbe affidare intelPerché Intel potrebbe tornare a produrre chip per Apple entro il 2027 - level di MacBook Air e iPad Pro, riducendo la dipendenza da TSMC. Come scrive msn.com

apple potrebbe affidare intelApple pronta a cambiare fornitore: accordo vicino con Intel - Secondo nuove indiscrezioni, Apple avrebbe raggiunto un accordo ancora riservato con Intel per affidarle una parte della produzione dei futuri chip Apple M, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da ... Si legge su cellulare-magazine.it

apple potrebbe affidare intelApple riabbraccerà Intel per far sorridere Trump - Gli Stati Uniti stanno spingendo da anni per riportare sul suolo americano la produzione di semiconduttori. Secondo macitynet.it

Cerca Video su questo argomento: Apple Potrebbe Affidare Intel