Modalità cursore gboard in arrivo sembra una tastiera da laptop

Google sta lavorando su una nuova funzione per Gboard, dopo aver scoperto che potrebbe trasformare la tastiera in un trackpad. Questa novità permetterebbe di muovere il cursore con maggiore precisione, come si fa con il touchpad di un laptop. La funzione potrebbe arrivare nei prossimi aggiornamenti, portando un modo più pratico di editare testi sugli smartphone.

nuove indiscrezioni su gboard indicano una possibile evoluzione della gestione del testo. tra le voci circolate emerge una modalità cursore che trasformerebbe la tastiera in un trackpad, offrendo un controllo preciso del posizionamento del cursore. contestualmente, sono stati richiamati aggiornamenti precedenti come la traduzione in tempo reale durante la digitazione e una barra di suggerimenti migliorata per l’emoji kitchen. il presente testo sintetizza tali nozioni e ne delinea le implicazioni pratiche per l’uso quotidiano. gboard: modalità cursore in sviluppo. secondo una fonte affidabile, google sta tecnicamente esplorando una modalità cursore che potrebbe trasformare la tastiera in un trackpad virtuale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google ha annunciato che Gboard sarà dotata di una nuova modalità cursore, perché molti utenti trovano difficile muovere il cursore sui grandi schermi o dispositivi pieghevoli.

Gboard ha introdotto una funzione chiamata modalità cursore, che al momento è in fase di test, per permettere agli utenti di spostare il cursore con maggiore precisione mentre scrivono.

