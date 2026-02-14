Gboard trasforma la tastiera in un trackpad con la nuova modalità cursore

Google ha annunciato che Gboard sarà dotata di una nuova modalità cursore, perché molti utenti trovano difficile muovere il cursore sui grandi schermi o dispositivi pieghevoli. La funzione trasforma la tastiera in un trackpad, permettendo di spostare il cursore con più precisione. Questo aggiornamento mira a migliorare l’esperienza di scrittura, soprattutto su smartphone con schermi molto ampi o pieghevoli.

Questo approfondimento esamina la possibile introduzione di una modalità cursore su Gboard, pensata per rendere più agevole lo spostamento del cursore durante la digitazione su dispositivi con schermi di grandi dimensioni o pieghevoli. L'innovazione prevedrebbe la trasformazione dell'area della tastiera in un touchpad virtuale che consente una gestione del testo più precisa e rapida, riducendo l'esigenza di movimenti complessi per posizionare l'inserimento. modalità cursore di gboard in arrivo. Una build beta ha indicato l'esistenza di una potenziale modalità cursore che trasformerebbe l'area tastiera in un controllo di puntatore più flessibile.