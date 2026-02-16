Gboard modalità cursore rivoluzionaria migliora esperienza di digitazione

Gboard ha introdotto una funzione chiamata modalità cursore, che al momento è in fase di test, per permettere agli utenti di spostare il cursore con maggiore precisione mentre scrivono. Questa novità aiuta a correggere gli errori più facilmente, soprattutto quando si devono modificare parti di un testo già scritto. Per esempio, ora è possibile posizionare il cursore esattamente dove si desidera senza dover cancellare e riscrivere.

la modalita cursore di gboard rappresenta una funzione in fase di test che consente un controllo più accurato del cursore durante la digitazione. rispetto agli strumenti esistenti, come il glide cursor control, la nuova modalità offre movimenti in più direzioni, aumentando la flessibilità di posizionamento. vengono sintetizzate le differenze principali, le modalità di attivazione e lo stato attuale della disponibilità. modalità cursore in gboard: movimento del cursore in tutte le direzioni. Con questa funzione, il controllo del cursore si amplia, permettendo spostamenti non limitati alla direzione destra-sinistra. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Gboard modalità cursore rivoluzionaria migliora esperienza di digitazione Gboard trasforma la tastiera in un trackpad con la nuova modalità cursore Google ha annunciato che Gboard sarà dotata di una nuova modalità cursore, perché molti utenti trovano difficile muovere il cursore sui grandi schermi o dispositivi pieghevoli. Gboard aggiornamento per una digitazione più fluida e precisa Google ha annunciato un nuovo aggiornamento di Gboard, con l’obiettivo di rendere la digitazione più semplice e accurata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Gboard consentirà di muoversi liberamente in mezzo al testo con una specie di trackpadGoogle sta mettendo a punto una novità per Gboard che consentirà di spostarsi liberamente in mezzo al testo direttamente dalla tastiera. tuttoandroid.net