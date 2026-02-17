I rappresentanti delle opposizioni hanno firmato una mozione contro la partecipazione dell’Italia al Board of Peace, spinti dalla preoccupazione per il ruolo che il paese ricopre in questa arena internazionale. La decisione di tutte le forze di opposizione di unire le loro voci nasce dalla volontà di chiedere spiegazioni e di opporsi alla presenza italiana come osservatore. I partiti, tra cui Pd, M5S, Azione, Più Europa, Avs e Italia Viva, si preparano a presentare oggi una risoluzione condivisa, dopo aver visto le comunicazioni del ministro Tajani in Parlamento.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Nella serata di ieri è arrivata anche la firma di Iv. Saranno quindi tutte le forze di opposizione - Pd, M5S, Avs, Più Europa, Azione e quindi Iv- a presentare oggi una risoluzione unitaria per le comunicazioni del ministro Antonio Tajani alla Camera sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace. Una partecipazione, "in qualunque forma", su cui le opposizioni dissentono. Due i punti su cui si impegna il governo: "A non aderire, né a partecipare in qualunque forma al Board of peace o ai suoi lavori, al fine di non legittimare un organismo internazionale non conforme ai principi fondamentali previsti dall'articolo 11 della Costituzione né a quelli del diritto internazionale, e non delegittimare il ruolo dell'Onu che va rafforzato e sostenuto", si legge nel testo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Mo: tutte opposizioni firmano mozione, 'no a Italia in Board of Peace'**

Le opposizioni hanno bocciato la proposta di inserire l’Italia nel Board of Peace, perché ritengono che questa decisione non sia nell’interesse del paese.

In un contesto di tensioni internazionali, le dichiarazioni di Schlein evidenziano il ruolo della Costituzione italiana nel mantenere l'autonomia nazionale.

