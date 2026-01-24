**Mo | Schlein ' no a grande Paese come Italia in Board of peace per fortuna c' è Costituzione' **

In un contesto di tensioni internazionali, le dichiarazioni di Schlein evidenziano il ruolo della Costituzione italiana nel mantenere l'autonomia nazionale. La discussione riguarda anche le iniziative come il Board of Peace e le percezioni di interferenze esterne nelle politiche di paesi sovrani. Comprendere queste dinamiche è essenziale per un'analisi equilibrata delle relazioni internazionali e delle scelte politiche in Italia.

Sutri (Vt), 24 gen. (Adnkronos) - "Trump ha detto che Meloni vuole disperatamente entrare a far parte di questo Board of peace che, ricordiamolo, è un altro tentativo di delegittimare le Nazioni unite, un'Onu a pagamento fatto su misura degli interessi di Trump. Io penso che un grande Paese come il nostro non debba farne parte". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Sutri, in provincia di Viterbo, da una commemorazione di David Sassoli. "Trump ha aggiunto -ha sottolineato ancora la leader Dem- che Meloni vorrebbe molto disperatamente entrare, ma deve prima passare dal Parlamento.

