MOrisoluzione unitaria opposizioni | no a ruolo Italia in board of peace

Le opposizioni hanno bocciato la proposta di inserire l’Italia nel Board of Peace, perché ritengono che questa decisione non sia nell’interesse del paese. Durante le comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani in Parlamento, le opposizioni hanno unito le forze per respingere questa iniziativa. La discussione si è acceso quando si è parlato di ruoli internazionali, e le opposizioni hanno subito preso posizione contro questa proposta.

Roma, 16 feb. (askanews) – Opposizioni verso una risoluzione unitaria in occasione delle comunicazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani in Parlamento sul Board of peace. Il testo non è ancora definito nei dettagli ma l'obiettivo è di mostrare compattezza contro la decisione del governo italiano di partecipare al Board of peace per Gaza in qualsiasi ruolo, neanche dunque come "osservatore". Secondo quanto si apprende, Pd, M5S e Avs, +Europa convergeranno su un testo unitario. Italia Viva starebbe ancora riflettendo. Dopo aver presentato un suo testo. Azione ha deciso di convergere sulla risoluzione delle opposizioni ("sottoscrive la risoluzione delle opposizioni che ricalca la proposta del partito di Calenda.