L’Italia e l’Europa si trovano di fronte a una fase di cambiamenti profondi, con l’assenza di figure come Trump che modificano gli equilibri globali. In questo contesto, è necessario un aumento dell’integrazione europea per affrontare le sfide attuali. Un passo avanti che richiede impegno e collaborazione, senza rinvii, per garantire stabilità e progresso nel nuovo scenario internazionale.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "E' chiaro che il mondo di prima non tornerà e questo richiede all'Europa un salto in avanti di integrazione che non può più aspettare. Nessuno vuole l'escalation nel rapporto con gli Stati Uniti, ma anche questi ultimi giorni hanno dimostrato che Trump non è affidabile. Ha cambiato idea ieri, per fortuna, sui nuovi dazi nel giro di un'ora, ma non sappiamo se cambierà ancora domani". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del pre-vertice del Partito socialista europeo a Bruxelles. "Nel frattempo l'Europa non deve più fare l'errore di essere compiacente, ma deve fare un salto in avanti, deve superare l'unanimità, partire con le cooperazioni rafforzate con chi ci sta, anche sulla difesa ad esempio, come ha detto in questi giorni il premier Pedro Sánchez della Spagna e poi deve andare avanti con gli investimenti comuni europei, altrimenti non saremo in grado di competere con questa aggressività commerciale degli Stati Uniti e con l'espansionismo della Cina". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ue: Schlein, 'serve salto di qualità, con Trump finito mondo di prima'

