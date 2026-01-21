Il governo egiziano ha annunciato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha accettato l'invito del presidente statunitense Donald Trump a partecipare al

Il Cairo, 21 gen. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri egiziano ha dichiarato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha accettato l'invito del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a entrare a far parte del "Consiglio per la pace". L'Egitto "annuncia di aver accettato l'invito e di impegnarsi a rispettare le procedure legali e costituzionali pertinenti", si legge nella dichiarazione, che elogia Trump per le sue politiche in Medio Oriente. "L'Egitto esprime il suo sostegno alla missione del Board of Peace per la seconda fase del piano globale per porre fine al conflitto a Gaza", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Egitto accetta adesione a Board of Peace

Mo: Egitto, 'al-Sisi sta valutando se accettare invito Trump a far parte del 'Board of Peace''Il ministero degli Esteri egiziano ha comunicato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi sta valutando l’invito ricevuto dal presidente Donald Trump a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza.

Board of Peace, Netanyahu accetta l’invito di TrumpIl 21 gennaio, durante il World Economic Forum di Davos, si terrà la cerimonia di firma del Board of Peace, istituito da Donald Trump per monitorare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e favorire la risoluzione dei conflitti internazionali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Louis Armstrong suona per sua moglie, Egitto, 1961. - facebook.com facebook