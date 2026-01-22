La stoccata di Musk a Trump | Board of Peace? È un comitato di pace o di conquista?

Il commento di Elon Musk sulla composizione del Board of Peace solleva dubbi sulla sua reale finalità. Si interroga se si tratti di un organismo dedicato alla pace o, al contrario, di un gruppo orientato alla conquista, facendo riferimento a territori come Groenlandia e Venezuela. La questione evidenzia le tensioni e le ambiguità che circondano le iniziative di questa organizzazione, suscitando attenzione e riflessione sulla sua reale natura.

Washington, 22 gennaio 2026 – Il Board of Peace "è per la pace o per la conquista? Un pezzo di Groenlandia, più un pezzo di Venezuela?". Parole che non sono uscite dalla bocca di uno storico detrattore di Trump, ma dal suo ex braccio destro. Elon Musk, a capo del Doge – Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE) dell'amministrazione americana – dall'inizio del mandato di Trump fino al maggio 2025 – ha parlato a sorpresa al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, ironizzando sull'organismo voluto dal presidente Usa per gestire la 'transizione' nella Striscia. Quello di Musk è un gioco di parole.

