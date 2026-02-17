Fratoianni critica duramente Tajani, accusandolo di mancanza di coraggio nel affrontare il governo di Netanyahu, che definisce “criminale”. La sua presa di posizione deriva dal discorso del ministro degli Esteri, che secondo il leader di Sinistra Italiana ha mostrato un’ipocrisia disgustosa. Fratoianni sottolinea come Tajani si sia limitato a parlare di Gaza, un territorio distrutto e popolato da migliaia di vittime, tra cui moltissimi bambini, senza proporre soluzioni concrete. È un intervento che, a suo avviso, nasconde un’assenza di posizione reale di fronte alle atrocità.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Ciò che ci indigna ancora di più - prosegue il leader di SI - è l'indecente ipocrisia che ha attraversato il suo intero discorso, l'indecente ipocrisia di un ministro degli esteri che mostra per l'ennesima volta su una questione tragica, eh sì ci siamo arrabbiati e ci arrabbiamo perché parliamo di una vicenda tragica signor ministro degli esteri, perché parliamo di Gaza di un territorio completamente raso al suolo, di oltre 70mila morti di cui 20mila bambini, di tutte le infrastrutture civili cancellate". Lo dice Nicola Fratoianni in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto di Avs sulle comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Fratoianni, 'Tajani senza coraggio su governo criminale Netanyahu'

