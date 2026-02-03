Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiarito all’ambasciatore statunitense Steve Witkoff che l’Autorità Palestinese di Ramallah sarà esclusa dal futuro governo di Gaza. Netanyahu ha ribadito che l’ANP non avrà alcun ruolo nella gestione della regione, anche dopo l’eventuale fine del conflitto. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato all'inviato statunitense Steve Witkoff a Gerusalemme che l'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) con sede a Ramallah non farà parte "in alcun modo" della governance della Gaza postbellica. "Il Primo Ministro ha chiarito che l'Autorità Palestinese non sarà in alcun modo coinvolta nell'amministrazione della Striscia (di Gaza)", ha affermato l'ufficio di Netanyahu in una dichiarazione dopo la conclusione dell'incontro. Con il piano di cessate il fuoco per Gaza del presidente statunitense Donald Trump, il ruolo dell'Autorità Nazionale Palestinese a Gaza nel dopoguerra è rimasto incerto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Netanyahu a Witkoff, 'Anp sarà esclusa dal governo di Gaza' (2)

Approfondimenti su Netanyahu Witkoff

L'inviato americano Steve Witkoff ha incontrato oggi a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione di sicurezza con i principali rappresentanti dei servizi di intelligence e difesa, tra cui l’IDF, il Mossad e lo Shin Bet.

Ultime notizie su Netanyahu Witkoff

