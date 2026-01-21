Il leader di Sinistra Italiana, Fratoianni, ha sottolineato l'importanza dell'incontro con Fadua Barghouti, evidenziando l'impegno condiviso per la causa palestinese e la necessità di mantenere vivo l’interesse internazionale. Con il sostegno di Pd e M5S, si rinforza la posizione di riconoscere lo Stato della Palestina e di sostenere la liberazione dei detenuti politici. Un momento di confronto volto a rafforzare l’attenzione su questioni di giustizia e diritti umani.

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Quello di oggi è stato un incontro molto importante con Fadua Barghouti, importante per i suoi contenuti, per la centralità della campagna internazionale, per la liberazione di Marwan, tutti i detenuti, tutte le detenute politiche palestinesi, per la giustizia in Palestina, importante per il formato. Un incontro unitario delle opposizioni - Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra- le stesse forze che avevano promosso un'importante risoluzione parlamentare, la grande manifestazione di Piazza San Giovanni". Lo dice Nicola Fratoianni al termine dell'incontro con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti con Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Fratoianni, 'con Pd e M5S teniamo accese luci, al governo riconosceremo stato Palestina'

Mo: leader Pd, M5S e Avs incontrano Marwan BarghoutiOggi a Roma si svolge un incontro tra rappresentanti di M5S, Pd e Avs con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti.

Leggi anche: Bruxelles boccia l'assalto della sinistra al governo: delusi Pd e M5s

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Mo: Fratoianni, 'con Pd e M5S teniamo accese luci, al governo riconosceremo stato Palestina'Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Quello di oggi è stato un incontro molto importante con Fadua Barghouti, importante per i suoi contenuti, per la centralità della campagna internazionale, per la liberazio ... lanuovasardegna.it

Mo: Schlein, Conte e leader Avs, 'Meloni dica no a Board of peace'Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Meloni dica no al Board of Peace. E' la richiesta che arriva da Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, alla premier Giorgia M ... lanuovasardegna.it