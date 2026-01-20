Mo | Cremlino ' presto per parlare partecipazione a Board of Peace per Gaza' **

La Russia ha dichiarato di non avere ancora tutte le informazioni sull'iniziativa del Board of Peace per Gaza. In attesa di chiarimenti, Mosca attende di discutere i dettagli con gli Stati Uniti. La posizione russa riflette un atteggiamento di prudenza e interesse nel monitorare gli sviluppi della proposta.

Mosca, 20 gen. (Adnkronos) - La Russia non conosce ancora tutti i dettagli dell'iniziativa del Board of Peace per Gaza e spera di ricevere risposte alle sue domande durante gli incontri con la parte americana. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. "È prematuro dirlo", ha detto Peskov durante una conferenza stampa in risposta alla domanda se lo Stato dell'Unione di fatto di Russia e Bielorussia sarà rappresentato nel Consiglio per la pace a Gaza, dato che sia Mosca che Minsk hanno ricevuto inviti dagli Stati Uniti ad aderire al consiglio. "Non conosciamo ancora tutti i dettagli riguardanti l'iniziativa, se riguardi solo Gaza o se comprenda un contesto più ampio", ha affermato Peskov.

**Mo: Erdogan invitato a far parte del 'Board of Peace' per Gaza**Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato invitato a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza, un organismo incaricato di supervisionare la gestione temporanea della regione.

Gaza, Cremlino: “Trump ha invitato Putin al Board of Peace”Vladimir Putin ha ricevuto un invito da Donald Trump a partecipare al Board of Peace, il consiglio esecutivo dedicato alla regione di Gaza.

