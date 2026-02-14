Mo | Della Vedova ' errore partecipare a Bord of Peace Meloni e Tajani riferiscano a Camera'

Della Vedova ha criticato la partecipazione di Meloni e Tajani al Board of Peace, sottolineando che si tratta di un errore. La richiesta si concentra sul fatto che i due ministri devono spiegare alla Camera le motivazioni che li hanno portati a presenziare come osservatori all’iniziativa. Meloni e Tajani hanno deciso di partecipare all’incontro senza un mandato diretto dal Parlamento, creando tensioni tra le forze politiche.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Chiediamo a Meloni e Tajani di riferire alla Camera in merito alla decisione di partecipare al Board of Peace, seppur come osservatore". Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova. "Che Meloni decida di partecipare al Board of Peace trumpiano non è tanto uno scandalo -aggiunge- quanto un errore politico. Soprattutto per come Meloni lo argomenta, spiegando che la piena adesione comporterebbe problemi costituzionali. Nascondersi dietro un problema (pur sacrosanto) di forma implica che Meloni finga di ignorare la sostanza della decisione di Trump di creare un organismo a sua immagine e somiglianza (ne è il presidente a vita), fuori da qualsiasi logica multilaterale, in cui si partecipa solo su suo invito e per avere un seggio permanente si deve pagare un miliardo di dollari".