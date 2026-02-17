Mo | Centemero Lega ' sbagliato liquidare a priori Board of Peace'

Il senatore Centemero della Lega ha criticato la decisione di eliminare subito il Board of Peace, sostenendo che sarebbe un errore giudicarlo troppo presto. La proposta, infatti, mira a trovare soluzioni alternative quando i metodi classici falliscono, e non vuole sostituire le Nazioni Unite. Un esempio concreto è la richiesta di valutare attentamente questa iniziativa prima di scartarla definitivamente.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Proprio perchè le strade convenzionali si sono spesso arenate, sarebbe sbagliato liquidare a priori questo tentativo che merita di essere osservato con attenzione e non con pregiudizio", anche perchè "non ambisce a sostituire le Nazioni unite. Per noi della Lega la pace resta l'obiettivo centrale, perchè senza la pace non può esserci una ricostruzione di una prospettiva di vita, di sicurezza, di sviluppo umano". Lo ha affermato il deputato della Lega Giulio Centemero, intervenendo alla Camera sulle comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sul Board of Peace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

