Mo | Bonelli ' inaccettabile supporto Meloni a Board of Peace'

Mo: Bonelli critica l’appoggio di Meloni al Board of Peace, definendolo un’operazione politica mascherata da diplomazia. La deputata di Sinistra Italiana ha sottolineato come questa iniziativa, sponsorizzata dall’ex presidente americano Trump, non sia un vero organismo internazionale, ma piuttosto un modo per influenzare le alleanze in modo sottile. Bonelli ha anche ricordato che il coinvolgimento di Meloni potrebbe indebolire la posizione italiana in sede europea.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Il Board of Peace promosso da Trump non è un organismo multilaterale, ma un'operazione politico-immobiliare travestita da diplomazia. Per statuto è nelle mani di Trump, costruita attorno al suo potere. È una cabina di regia privata che intreccia interessi geopolitici ed economici fuori dalle sedi legittime come l'Onu e l'Unione europea, ed è inaccettabile che Meloni supporti questa operazione contro il popolo palestinese". Lo afferma Angelo Bonelli, deputato Avs e coportavoce di Europa verde. "Invocare la compatibilità costituzionale per giustificare la presenza come osservatore -aggiunge- non cambia la sostanza: è comunque un segnale di allineamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs chiedono a Giorgia Meloni di rifiutare la proposta di creare un Board of Peace, nel contesto del sostegno al Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti.

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno condiviso un appello rivolto alla premier Meloni, chiedendo di opporsi alla partecipazione dell’Italia al Board of Peace, in segno di solidarietà con il Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti.

