Mo | Calenda ' Italia in Board of Peace pagina nera governo'

Calenda ha definito oggi “una pagina nera” per l’Italia e il suo governo, a causa delle decisioni prese sulla politica estera. Durante una conferenza stampa, ha criticato le scelte del governo che, secondo lui, compromettono l’immagine del Paese a livello internazionale. La sua dichiarazione arriva dopo l’annuncio di nuove misure che non sono state condivise con l’opposizione.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Credo che oggi sia davvero una pagina nera per l'Italia e per il governo italiano". Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda. "Voglio dire a Giorgia Meloni che ho appoggiato nei momenti in cui sosteneva l'Ucraina e sosteneva posizioni europeiste che questa è una chiarissima svolta verso la destra internazionale e che rispetto a questo troverà Azione non solo come avversaria ma duramente all'opposizione di questa linea che contrasta con gli interessi dell'Italia e con la dignità nazionale. Basta inginocchiarsi a Donald Trump è una cosa inaccettabile". "Noi non abbiamo mai fatto mancare il sostegno quando Meloni ha fatto delle cose che condividevamo, ma andarsi a prostrare davanti a una cosa che non è un Board della pace, ma è semplicemente un monarca che sarà presidente di questa cosa a vita con una serie di immobiliaristi, dittatori, autocrati e che prevede di costruire una specie di riviera sulle macerie di Gaza e sui morti di Gaza, dove forse ai palestinesi sarà riservata la possibilità di poter fare i facchini è una cosa indecente, indecente per la dignità nazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

