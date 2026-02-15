Mo | Calenda ' Board of peace? Non si può fare punto'

Da iltempo.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Calenda ha dichiarato che l’ingresso nel Board of Peace è impossibile, perché rappresenta un gruppo di dittatori e imprenditori con enormi conflitti di interesse, tra cui Donald Trump, che si propone come presidente a vita. La sua posizione arriva in un momento di forte preoccupazione internazionale per le influenze politiche e finanziarie di questi gruppi.

Roma, 15 gen (Adnkronos) - L'ingresso nel Board of peace "non si può fare, punto. Stiamo parlando di una accolita di dittatori, affaristi con conflitti di interessi giganteschi con Trump presidente a vita. Tutto il peggio che si può raccogliere". Lo ha detto Carlo Calenda a In onda, su La7. "Quella è una internazionale che vuole distruggere l'Unione europea. Io sono molto oggettivo sull'operato del governo Meloni ma qui siamo di fronte a una cosa di una gravità intollerabile, perchè o si fa l'Europa o si muore e stare con quelli significa che diventiamo vassalli degli Stati Uniti", ha aggiunto il leader di Azione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo calenda board of peace non si pu242 fare punto
© Iltempo.it - Mo: Calenda, 'Board of peace? Non si può fare, punto'

Mo: Calenda, 'Trump con Board vuol solo fare soldi, finirà malissimo'

Calenda critica il Board of Peace, paragonandolo al caos di Donald Trump.

Mo: Egitto accetta adesione a Board of Peace

Il governo egiziano ha annunciato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha accettato l'invito del presidente statunitense Donald Trump a partecipare al

Wardens of the North: 1 Hour of High-Stakes Patrols!

Video Wardens of the North: 1 Hour of High-Stakes Patrols!
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Mo: Calenda, 'Trump con Board vuol solo fare soldi, finirà malissimo'Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Il Board of Peace è esattamente il caos di Donald Trump. Dice 'cari signori a me non me ne frega niente se voi siete autoritari, non autoritari, volete invadere Taiwan, vi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Mo: Calenda, 'Gaza come Palm Beach, Meloni resti fuori da Board faccendieri e despoti'Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Una presentazione allucinante. Sviluppatori immobiliari che parlano di un luogo devastato, Gaza come fosse un nuovo quartiere di Palm Beach. Sono dei dilettanti allo ... lagazzettadelmezzogiorno.it