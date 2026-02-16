Mo: Amendola denuncia che Trump ha creato il Board of Peace per formare una società privata di diritto internazionale. Secondo il parlamentare, il tycoon seleziona personalmente i membri e chiede ai paesi di versare un milione di dollari ciascuno per aderire. La sua preoccupazione deriva dal fatto che questa iniziativa potrebbe operare al di fuori della Costituzione americana.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Lo scopo di Trump con il Board of Peace è quello di costruirsi una sua società privata che si occupa di diritto internazionale, con addirittura persone che sceglie lui e che aderiranno pagando 1 miliardo per ogni Stato. E soprattutto sceglie lui quali sono i temi, perché il senso di questo organismo è quello di incoronarlo non in quanto presidente degli Stati Uniti". Così il capogruppo Pd in commissione Esteri alla Camera, Enzo Amendola, intervenendo su Rai 3 ad Agorà. "I 13 articoli dello statuto parlano chiaro: lui sarà il monarca assoluto di questa organizzazione che è a metà tra una società immobiliare, perché il piano su Gaza per ora è la planimetria del suo suocero di costruire resort e grattacieli, e a metà tra le sue esigenze politiche.

© Iltempo.it - Mo: Amendola, 'su Board of Peace governo fuori da Costituzione'

In un contesto di tensioni internazionali, le dichiarazioni di Schlein evidenziano il ruolo della Costituzione italiana nel mantenere l'autonomia nazionale.

L'Italia potrebbe evitare di partecipare al Consiglio di Pace per Gaza, promosso dagli Stati Uniti, per rispetto dell'articolo 11 della Costituzione.

