Francesco Boccia afferma che Giorgia Meloni sta umiliando l’Italia perché preferisce seguire le indicazioni di Trump piuttosto che difendere gli interessi nazionali. Boccia critica la sua decisione di partecipare al Board of peace, sottolineando come questa scelta possa danneggiare la posizione del Paese. La sua opinione si basa sulla percezione che Meloni dia priorità alle richieste di un alleato straniero, mettendo da parte le esigenze italiane.

Roma, 17 feb (Adnkronos) - Meloni "si fermi finché è in tempo, sta umiliando l'Italia”. Lo dice Francesco Boccia a Repubblica a proposito del Board of peace. "Non esiste una diplomazia personale che possa sostituire il Parlamento. Ogni impegno internazionale che incide sulla sovranità deve superare il controllo democratico”, avverte Boccia. Una semplice risoluzione di maggioranza "non sta né in cielo né in terra. Se pensano di cavarsela così non hanno capito nulla. Si rischiano ricorsi alla Consulta e uno scontro istituzionale senza senso”, prosegue il presidente dei senatori dem chiarendo che il Pd "contrasterà qualsiasi atto” che il governo dovesse sottoscrivere negli Stati uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Boccia, 'per Meloni più importante obbedire a Trump, sta umiliando l'Italia'

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si appresta a riferire domani in Aula sul cosiddetto Board of Peace, un progetto legato alle iniziative di Donald Trump.

Il ministro Mo ha accusato Magi di aver trasformato la visita di Meloni negli Stati Uniti in un'operazione che favorisce Trump, definendola un tradimento della politica diplomatica italiana.

Scanzi massacra Meloni: È più Trump di Trump e l'unica leader che ha avallato l'attacco venezuelano!

