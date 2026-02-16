Mo | Magi ' con Board of Peace Meloni da ponte a burattino Trump'

Il ministro Mo ha accusato Magi di aver trasformato la visita di Meloni negli Stati Uniti in un'operazione che favorisce Trump, definendola un tradimento della politica diplomatica italiana. Durante un’intervista, ha sottolineato come questa decisione possa indebolire l’immagine del nostro Paese a livello internazionale, soprattutto perché la presenza di Meloni al Board of Peace sembra avallare le linee politiche del presidente americano.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “L'adesione al Board of Peace di Trump è un tradimento di governo alla tradizione diplomatica dell'Italia, fatta di multilateralismo, solidarietà e ricerca della pace. Soprattutto è una prova di debolezza di Giorgia Meloni, che mostra totale mancanza di autonomia strategica e si allinea a Trump, facendo gli interessi degli Usa e non dell'Italia, il cui posto è nell'Unione europea: da premier di un Paese fondatore, Meloni dovrebbe guidare l'Europa insieme agli altri Paesi fondatori e non andare a traino di questa amministrazione americana. Meloni sognava un'Italia ponte con gli Usa, ma si è ridotta a essere un burattino manovrato da Trump”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mo: Bonelli critica l’appoggio di Meloni al Board of Peace, definendolo un’operazione politica mascherata da diplomazia.

Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs chiedono a Giorgia Meloni di rifiutare la proposta di creare un Board of Peace, nel contesto del sostegno al Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti.

