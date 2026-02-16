Mo | Bonelli ' Meloni porta Italia nel progetto privato di Trump'

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si appresta a riferire domani in Aula sul cosiddetto Board of Peace, un progetto legato alle iniziative di Donald Trump. Questa decisione nasce dopo che il governo italiano ha collaborato con il dipartimento di Trump, suscitando interrogativi sulla reale portata di questa alleanza. La questione ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto perché coinvolge direttamente l’Italia in una strategia internazionale di cui si parla poco.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Domani il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferirà in Aula sul cosiddetto Board of Peace. Ma il punto politico è chiaro: il governo di Giorgia Meloni ha già deciso e ora cerca una legittimazione a posteriori". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde. "Non siamo davanti a un organismo multilaterale nato nell'ambito dell'Onu o fondato su un trattato tra Stati in condizioni di parità. Si tratta di un'iniziativa promossa e rivendicata da Donald Trump come una sua creatura politica, con una governance costruita attorno alla sua leadership e fuori dall'architettura ordinaria del diritto internazionale.

